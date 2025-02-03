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13:20, 3 февраля 2025Экономика

Индия и Турция сократили закупки угля в России

«Ведомости»: Индия и Турция сократили закупки угля в России на 37 и 39 процентов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Входящие в число крупнейших импортеров российского угля Индия и Турция в 2024 году существенно сократили закупки — на 37 и 39 процентов соответственно. Об этом со ссылкой на обзор Центра ценовых индексов (ЦЦИ) пишут «Ведомости».

В абсолютных цифрах экспорт в эти страны составил 25 миллионов и 14 миллионов тонн. Абсолютный лидер по закупкам российского угля Китай снизил потребление только на семь процентов, до 95,1 миллиона тонн, хотя общая стоимость поставок в КНР упала на четверть, до 10,9 миллиарда долларов, за счет падения цен на топливо.

При этом общий угольный импорт Китая вырос на 14 процентов. Причиной же столь слабого результата в Индии и Турции называют сложности с перевалкой угля в южных портах. Поставщики отказывались отправлять продукцию в этом направлении, потому что из-за тарифов РЖД и в портах экспорт приносил убытки.

Так, в «Сибантраците» объяснили, что из-за тарифов в порту Тамани они останавливали поставки через него на пять месяцев. Однако в ЦЦИ считают, что Индия в целом теперь нуждается в меньшем количестве импорта. Добыча угля в стране выросла на семь процентов, что позволило при растущем спросе даже сократить закупки за рубежом на один процент.

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Партнер по консалтингу NEFT Research Александр Котов напомнил, что потребление угля в мире в прошлом году достигло максимальных 8,7 миллиарда тонн, но увеличение добычи привело к падению цен. Для российского угля, который из-за санкций часто идет на экспорт со скидкой, такая ситуация привела к распространенной практике экспорта в убыток.

Ранее российской угольной отрасли предсказали пребывание к кризисе как минимум до 2027 года, причем выход из него возможен только в случае сокращения добычи и, как следствие, предложения энергетического (дешевого) угля. На этом фоне правительство приступило к подготовке предложений по особому порядку для банкротства угольных компаний, который позволит не останавливать добычу.

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