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НХЛ — регулярный чемпионат
09:41, 3 февраля 2025Спорт

Панарин оказался должен российской налоговой

Mash: Панарин должен ФНС 75 тысяч рублей, ему могут заблокировать счета
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Danny Wild / Imagn Images / Reuters

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин оказался должен российской налоговой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, долг хоккеиста составляет 74 796 рублей. Он связан с работой в России благотворительного фонда Панарина, который занимается изданием книг, газет, журналов, а также предоставлением финансовых и социальных услуг. Отмечается, что в случае неуплаты средств спортсмену могут заблокировать счета.

Среднегодовая сумма контракта Панарина с «Рейнджерс» составляет 11,6 миллиона долларов. Он является одним из самых высокооплачиваемых игроков НХЛ.

33-летний Панарин в текущем регулярном сезоне НХЛ провел 50 матчей, в которых забросил 22 шайбы и сделал 34 результативные передачи. В июле 2019-го он подписал с «Рейнджерс» контракт на семь лет.

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