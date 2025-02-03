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08:02, 3 февраля 2025Наука и техника

Россиян предупредили о проблемах при покупке новых смартфонов Samsung на маркетплейсах

Специалист Голицына: Новые Samsung могут быть не совместимы с рынком России
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Laure Andrillon / Reuters

Покупатели новых смартфонов Samsung на маркетплейсах и сером рынке могут столкнуться с проблемами. Об этом рассказала руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына в беседе с РИА Новости.

В частности, если гаджет был привезен из Индии — его не проверили на совместимость с российским рынком. По словам Голицыной, эти устройства часто работают только с SIM-картами иностранных операторов.

Потому, как объяснила специалист, возникают проблемы с программным обеспечением (ПО) и доступом к сети. В таких случаях некоторые приложения — например, WhatsApp — не переключаются на русский язык, уточнила она.

Ранее российские компании одновременно с глобальной трансляцией Samsung Galaxy Unpacked 2025 представили новинки в России. Стоимость линейки S25 начинается от 99 990 рублей.

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