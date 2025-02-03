Состояние элитного ЖК в Москве после взрыва оценили

Специалисты исключили обрушения после взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве

Обрушения после взрыва в элитном жилом комплексе (ЖК) «Алые Паруса» в Москве маловероятны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По предварительной оценке специалистов, несущие конструкции здания в ходе ЧП повреждены не были. Повреждения были обнаружены на остеклении и гипсокартонном потолке, пожара не последовало.

Предполагается, что в ЖК «Алые Паруса», который находится по адресу Авиационная улица, 77, могло сдетонировать самодельное взрывное устройство (СВУ), из-за чего в холле первого этажа прозвучал хлопок. Граната или СВУ было заложено под потолком и сработало, когда мимо проходили люди. Известно о пяти пострадавших.