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10:41, 3 февраля 2025Экономика

Состояние элитного ЖК в Москве после взрыва оценили

Специалисты исключили обрушения после взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве
Александра Качан (Редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Обрушения после взрыва в элитном жилом комплексе (ЖК) «Алые Паруса» в Москве маловероятны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По предварительной оценке специалистов, несущие конструкции здания в ходе ЧП повреждены не были. Повреждения были обнаружены на остеклении и гипсокартонном потолке, пожара не последовало.

Предполагается, что в ЖК «Алые Паруса», который находится по адресу Авиационная улица, 77, могло сдетонировать самодельное взрывное устройство (СВУ), из-за чего в холле первого этажа прозвучал хлопок. Граната или СВУ было заложено под потолком и сработало, когда мимо проходили люди. Известно о пяти пострадавших.

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