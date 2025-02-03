SpaceX отложила второй в феврале запуск Starlink

Компания SpaceX отложила второй в феврале запуск спутников Starlink

Компания SpaceX отложила второй в феврале запуск спутников системы спутникового интернета Starlink. Об этом сообщает издание Spaceflight Now.

Пуск ракеты Falcon 9 с 21 космическим аппаратом Starlink должен состояться с базы Космических сил США на мысе Канаверал в штате Флорида 4 февраля. Изначально носитель со спутниками в рамках миссии Starlink 12-3 должен был стартовать сегодня, 3 февраля.

Первый в месяце запуск Falcon 9 со Starlink состоялся 1 февраля с базы Вандерберг в Калифорнии.

В январе издание PCMag со ссылкой на астронома Джонатана Макдауэлла сообщило, что SpaceX начала выводить по 4-5 спутников Starlink с орбиты ежедневно.