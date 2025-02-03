Стало известно о разработке плана Евросоюза по пересмотру Конвенции ООН о статусе беженцев

Times: В ЕС разрабатывается план по пересмотру Конвенции ООН о статусе беженцев

В Евросоюзе начали разрабатывать план по пересмотру Конвенции ООН о статусе беженцев 1951 года. Об этом написала газета Times со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ.

«Европейский союз разрабатывает план по пересмотру послевоенной конвенции о беженцах, которая не позволяет странам отказывать в принятии просителей убежища на своих границах», — написали журналисты.

Как указано в статье, среди европейских стран растет консенсус насчет того, что данная конвенция не соответствует своему назначению. Изложенные в нынешней конвенции принципы были разработаны после окончания Второй мировой войны и характеризовались иной геополитической ситуацией, чем сегодня, подчеркивается в материале.

Ранее британский эксперт по делам Европы Эдвард Лукас заявил, что в случае выхода из строя тепловых и электрических сетей Украины, Европе грозит наплыв до пяти миллионов беженцев из республики.

До этого Владимир Зеленский сообщил, что страны Евросоюза намерены прекратить социальные выплаты украинским беженцам, что приведет к возвращению части из них в республику.