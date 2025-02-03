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22:15, 3 февраля 2025Спорт

Теннисист Рублев выложил видео о суициде

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российский теннисист Андрей Рублев на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) выложил видео о суициде.

В ролике, распространенном спортсменом, были показаны моменты из жизни известных мужчин, страдавших от депрессии. В пример приводятся актеры Хит Леджер и Робин Уильямс, музыканты Честер Беннингтон и Курт Кобейн.

Ранее Рублев рассказал о борьбе с нервными срывами. «Когда что-то заводит и делает вас эмоциональным, агрессивным или напряженным, происходит что-то глубоко внутри, что вы не принимаете. Как только вы станете честны с собой, то сможете сдерживаться», — заявил российский теннисист.

Рублев — олимпийский чемпион 2020 года в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой. На его счету 20 побед на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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