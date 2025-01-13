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00:17, 13 января 2025Спорт

Рублев рассказал о борьбе с нервными срывами

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал о борьбе с нервными срывами
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал о борьбе с нервными срывами. Его цитирует The Guardian.

«Когда что-то заводит и делает вас эмоциональным, агрессивным или напряженным, происходит что-то глубоко внутри, что вы не принимаете. Как только вы станете честны с собой, то сможете сдерживаться», — заявил Рублев.

Он также добавил, что спрашивал у другого российского теннисиста Даниила Медведева, как тот научился справляться с
эмоциями. «Наши с Медведевым срывы в чем-то похожи. Я спрашивал у Даниила, как он смог измениться, потому что по юниорам тоже был невероятно сумасшедшим», — отметил Рублев.

Ранее восьмой номер мирового рейтинга рассказал о развитии биполярного расстройства и применении антидепрессантов. «Прозвучит драматично, но мысли в голове меня просто убивали. У меня развилось биполярное расстройство. Я принимал антидепрессанты, но они не помогали», — заявил теннисист.

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