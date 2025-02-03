Трамп отправил чиновников USAID в отпуск из-за конфликта с ведомством Маска

AP: Трамп отправил 2 чиновников USAID в отпуск из-за конфликта с DOGE Маска

Администрация американского лидера Дональда Трампа отправила в административный отпуск двух руководителей службы безопасности Агентства США по международному развитию (USAID) из-за конфликта с ведомством по повышению эффективности правительства США (DOGE), находящимся под руководством Илона Маска. Чиновники не согласились предоставить ему засекреченные данные, передает Associated Press (AP), ссылаясь на источники.

По информации издания, в конце концов сотрудники DOGE все-таки получили доступ к нужным им документам, в числе которых оказались и доклады разведывательных служб. Но для этого пришлось отправить в административный отпуск руководителя службы безопасности USAID Джона Ворхиза и его заместителя Брайана Макгилла.