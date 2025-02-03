У летевшего из Москвы самолета возникли проблемы с шасси во время полета

У летевшего из Москвы во Владикавказ самолета возникли проблемы с шасси

У летевшего из Москвы самолета российской авиакомпании «Уральские авиалинии» возникли проблемы с шасси в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с направлявшимся во Владикавказ Airbus A321 1 февраля. Во время выполнения полета экипаж доложил о проблеме с уборкой шасси.

В результате командир воздушного судна принял решение о выработке топлива и возврате на аэродром вылета. Посадка в столичном аэропорту Домодедово прошла благополучно, никто не пострадал.

Ранее следовавший в Калининград самолет российский авиакомпании резко сменил курс и сел в другом месте. Инцидент произошел с летевшим из Санкт-Петербурга лайнером с пассажирами на борту 30 января. После взлета пилоты доложили о срабатывании индикации пожара в багажном отделении.