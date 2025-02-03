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08:54, 3 февраля 2025Россия

В России назвали настоящего заказчика биологического оружия вместо USAID

Косачев: Пентагон был настоящим заказчиком биологического оружия, а не USAID
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск в своем заявлении против деятельности Агентства по международному развитию (USAID), а именно о финансировании им разработок биологического оружия, случайно подтвердил данные оналичии по всему миру химических лабораторий США. Об этом заявил в Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев, отметив, что настоящим заказчиком биооружия все это время был Пентагон.

«В борьбе с бюрократическим наследием администрации Байдена Маск, не придавая этому большого значения, раскрыл одну из тщательно скрываемых этой администрацией гостайн», — написал политик.

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