Косачев: Пентагон был настоящим заказчиком биологического оружия, а не USAID

Американский предприниматель Илон Маск в своем заявлении против деятельности Агентства по международному развитию (USAID), а именно о финансировании им разработок биологического оружия, случайно подтвердил данные оналичии по всему миру химических лабораторий США. Об этом заявил в Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев, отметив, что настоящим заказчиком биооружия все это время был Пентагон.

«В борьбе с бюрократическим наследием администрации Байдена Маск, не придавая этому большого значения, раскрыл одну из тщательно скрываемых этой администрацией гостайн», — написал политик.