В сети удивились аномально тонкой талии плюс-сайз-блогерши в облегающем платье

Американская плюс-сайз-блогерша Фанми (фамилия неизвестна) показала аномально тонкую талию в облегающем наряде и удивила подписчиков. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 157 тысяч подписчиков.

Пользовательница сети с никнеймом @iamfinmi___ поделилась видео, в котором предстала в черном платье без бретелей, оформленном сияющими пайетками и перьями. При этом на размещенных кадрах видно, что верх изделия подчеркивает пышную грудь инфлюэнсерши. Кроме того, можно заметить, что для своего образа знаменитость подобрала жемчужное колье, а также сделала яркий макияж с акцентом на красную помаду и уложила волосы в пучок.

Зрители оказались озадачены внешним видом блогерши, о чем принялись писать в комментариях под роликом. «Это платье бросает вызов физике и гравитации. Молюсь, чтобы у вас не возникло никаких неполадок с ним», «Девушка, вы верите в это платье больше, чем я в свою жизнь!», «Великолепно, но верх меня беспокоит», «Не чихай, а то все вылезет наружу!», «Это платье слишком мало для тебя», «Носите одежду, которая вам подходит», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что плюс-сайз-блогерша Тори Блок показала способ быстро скрыть лишний вес с помощью одежды.