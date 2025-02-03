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19:22, 3 февраля 2025Экономика

В США объяснили введение торговых пошлин против Канады и Мексики

Хэссетт: Пошлины против Канады и Мексики направлены на борьбу с наркотрафиком
Вячеслав Агапов

Фото: Daniel Becerril / Reuters

Введение 25-процентных пошлин на импорт из Канады и Мексики не направлено на развязывание торговой войны. Так ужесточение торговли объяснил советник Белого дома по экономике Кевин Хэссетт, его слова приводит CNBC.

По словам представителя администрации Трампа, повышение тарифов связано с борьбой с наркотрафиком.

«Эта история подается совершенно неправильно. Вам стоит вернуться и перечитать указ президента Трампа, где абсолютно четко сказано, что это не торговая война, а война с наркотиками», — заявил Хэссетт.

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