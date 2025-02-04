Экономист рассказал о возможном ответе России Западу на изъятие резервов

Аналитик Разуваев: В ответ на изъятие резервов РФ может сделать то же самое

Финансовый аналитик Александр Разуваев рассказал, какие активы может конфисковать Россия у Запада в ответ на изъятие своих резервов. Свое мнение эксперт высказал в беседе с «Царьградом».

Как сказано в публикации, правительственная комиссия по законопроектной деятельности согласовала единый механизм конфискации зарубежных активов, разработанный в ответ на санкции. Минюст подготовил законопроект, который вводит изменения в Арбитражный процессуальный кодекс, а также в ряд законов России.

Финансовый аналитик рассказал, какие меры могу быть предусмотрены данным механизмом. По мнению эксперта, если Штаты все же пойдут на конфискацию замороженных российских активов, Россия в качестве ответных мер конфискует замороженные активы компаний из США, тогда же начнется «крупная игра». Удары по России в этой игре будут вызывать сопоставимые по ущербу ответы.

В первую очередь, пояснил аналитик, речь идет о замороженных дивидендах иностранных акционеров крупных отечественных компаний, а также об инвестициях в покупку облигаций России. Эксперт считает, что этого должно хватить для компенсации кражи российских резервов в США.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен креативно использовать замороженные российские активы для помощи Украины, чтобы показать Кремлю, «что чем дольше война, тем выше цена для России». В середине января глава ЕК также сообщила, что Украина получила транш в размере трех миллиардов евро от замороженных российских активов.

До этого новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявляла, что от замороженных в Европе активов России вряд ли что-то останется. По ее словам, Россия имеет право на замороженные активы, однако перед этим она якобы должна компенсировать ущерб, нанесенный Украине в результате боевых действий.