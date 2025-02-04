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13:50, 4 февраля 2025Интернет и СМИ

Эксперт раскрыл причины пандемии коронавируса и ее связь с США

Латышев: Утечка ковида произошла умышленно из американской лаборатории
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев прокомментировал высказывания нового директора ЦРУ Джона Рэтклиффа о том, что США не останутся в стороне в вопросе происхождения коронавируса. Его слова передает «Царьград».

По его мнению, раньше ЦРУ не признавала искусственное происхождение COVID-19, так как опасалась внутренних противников нового президента США Дональда Трампа и удара для демократов. Он добавил, что долгое время исследования, которые проводились в Уханьском институте вирусологии, спонсировались американцами из группы компаний Big Pharma, включая Фонд Билла и Мелинды Гейтс.

В свою очередь российский китаист Николай Вавилов считает, что поднятие темы происхождения коронавируса спустя пять лет — это своего рода ультиматум Китаю, превосходящему США во многих направлениях.

Тем временем в материале «Царьграда» напоминается, что агентство Синьхуа опубликовало документ Аналитического центра разведки и альянса и Института «Тайхэ», согласно которому коронавирус имеет американское происхождение, и в США он появился раньше Китая. Латышев отметил, что, исходя из данных Министерства здравоохранения штата Флорида, которые после вспышки COVID-19 были откорректированы, вирус, вероятно, присутствовал в США до середины декабря 2019 года. «То есть, на месяц раньше, чем первый случай, о котором официально сообщалось», — говорится в сообщении.

Согласно китайским отчетам, самый ранний случай был зафиксирован 26 апреля 2019 года в Род-Айленде, самый поздний — в ноябре 2019-го в Делавэре. При этом исследователи из Китая считают, что родина вируса — Форт-Детрик, штат Мэриленд, где находится военная лаборатория.

«Зная, что происходит, власти США не предпринимали никаких действенных мер», — отметил Латышев, добавив, что ранее Америка уже «подарила» эпидемию испанки, жертвой которой стали миллионы человек.

Между тем вопрос, откуда взялась испанка, не имеет единого мнения. О ее происхождении ученые спорят до сих пор.

Кроме того, Латышев обратил внимание, что в этот раз Китай не потерпит лжи и предоставит новые доказательства того, что коронавирус имеет американское происхождение. Также, считает он, утечка вируса не является случайностью, как в случае с испанкой, а она произошла умышленно.

«То есть, чтобы свалить Дональда Трампа и Си Цзиньпина, убрать неудобные режимы в других странах, получить больше власти, выхолостить демократию, "временно" лишив граждан многих конституционных прав и свобод», — заключил Латышев.

Между тем, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) склоняется к тому, что пандемия COVID-19 началась в связи с утечкой вируса из лаборатории в китайском Ухане. На протяжении нескольких лет организация утверждала, что у нее нет достаточно данных, чтобы определить, произошел ли вирус от животных к людям естественным образом или стал результатом утечки из лаборатории.

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