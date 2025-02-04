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13:17, 4 февраля 2025Экономика

Европейский энергогигант заявил о выигрыше судебного спора с «Газпром экспортом»

OMV заявила о выигрыше в суде Стокгольма по контракту с «Газпром экспортом»
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Представители австрийского энергогиганта — компании OMV — заявили о выигрыше судебного спора с «Газпром экспортом» по поводу одного их контрактов на поставки газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет европейской энергокомпании.

Соответствующее решение вынесла Торговая палата Стокгольма в начале января 2025 года. Международный арбитражный суд в Швеции постановил выплатить австрийской компании денежную компенсацию. Это обстоятельство было отражено в финансовой отчетности OMV в сегменте «прочих операционных расходов в 2025 году в размере 48 миллионов евро», резюмировали в энергоконцерне.

Осенью 2024 году Стокгольмский арбитраж вынес еще одно решение в пользу OMV в споре с «Газпром экспортом». Тогда Международный суд постановил выплатить австрийскому концерну 230 миллионов евро за недопоставку газа по контракту в Германию. После этого руководство OMV решило зачесть эту сумму в счет текущих поставок. В результате в «Газпром экспорте» решили прекратить поставки топлива австрийской компании из-за «невыполнения платежных обязательств».

В первой половине декабря 2024 года OMV расторгла долгосрочный контракт на поставку газа в Австрию. Поводом для подобного решения, как уточняли в австрийской компании, послужили «многочисленные существенные нарушения договорных обязательств со стороны «Газпром экспорта». Глава OMV Альфред Штерн допустил возобновление сотрудничества с «Газпромом» в будущем, однако для этого российской стороной должны быть исполнены все требования австрийского концерна.

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