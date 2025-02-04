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17:45, 4 февраля 2025Наука и техника

Samsung признала смартфоны Galaxy S21 устаревшими

Samsung признала смартфоны Galaxy S21 устаревшими и оставила без обновлений
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Steve Marcus / Reuters

Южнокорейская корпорация Samsung признала популярные смартфоны серии Galaxy S21 устаревшими. На это обратило внимание издание PhoneArena.

Специалисты компании обновили страницу поддержки, в которой указали, что Galaxy S21 останутся без обновлений Android. Журналисты напомнили, что смартфонам бренда четыре года — компания представила их в январе 2021 года. На старте продаж пользователям устройств обещали четыре года поддержки.

Также с этого момента пользователи Galaxy S21 будут получать только обновления безопасности, причем патчи будут выпускать раз в квартал. Для сравнения, актуальные гаджеты Samsung получают обновления каждый месяц. Кроме того, Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra еще не получили Android 15, но это должно произойти в ближайшие недели. Это обновление окажется для гаджетов серии последним.

При этом Galaxy S21 FE, который относится к линейке Galaxy S21, был выпущен позже — в январе 2022 года. Поэтому владельцы субфлагмана могут рассчитывать на обновление до операционной системы (ОС) Android 16, которая должна выйти в середине 2025 года.

В конце января в Google объявили, что в Android появится интеллектуальная защита от кражи. Функция уже доступна на смартфонах Google Pixel под управлением Android 15, в ближайшее время она появится в прошивке One UI 7 на телефонах Samsung.

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