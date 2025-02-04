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09:11, 4 февраля 2025Путешествия

Итальянец посоветовал соотечественникам не заводить отношения с русскими женщинами

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша пообщалась с итальянцем, который рассказал, что не советовал бы соотечественникам заводить отношения с русскими женщинами. Подробностями беседы она поделилась в своем блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

По словам итальянца, русские женщины слишком требовательны, а итальянцы не готовы к трудностям. «Я не советовал бы моим знакомым встречаться с русскими, потому что знаю, они бы не потянули это и только расстраивали бы девушку», — объяснил он.

Ранее эта же блогерша описала Европу фразой «не так представляла себе». Автор публикации объяснила, что не разочаровалась в Италии, но поняла, что европейские страны слишком романтизированы.

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