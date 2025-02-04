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08:00, 4 февраля 2025Мир

Лавров назвал одну из причин начала СВО

Лавров: Геополитическая экспансия США стала одной из причин начала СВО
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Геополитическая экспансия США в Восточной Европе, ставшая частью концепции «порядка, основанного на правилах», является одной из причин специальной военной операции (СВО). Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в статье для журнала «Россия в глобальной политике». Текст статьи есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Одним из проявлений "порядка, основанного на правилах" стал взятый США курс на геополитическое освоение Восточной Европы, взрывоопасные последствия которого мы вынуждены устранять в ходе специальной военной операции», — подчеркнул дипломат.

Лавров напомнил, что «эгоистичные инстинкты» Запада взяли вверх, когда бывший американский лидер Джордж Буш-старший в 1990 году объявил наступление нового мирового порядка, означавшего гегемонию США на международной арене.

31 января Лавров заявил, что Запад никогда не уважал принцип Устава ООН о суверенном равенстве государства, и США продолжат его игнорировать при американском президенте Дональде Трампе. Дипломат напомнил, что всемирная организация основана на суверенном равенстве государств, но западные страны никогда не уважали этот принцип.

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