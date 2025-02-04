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16:34, 4 февраля 2025Экономика

Мишустин рассказал о координации работы с Банком России

Мишустин рассказал о координации работы кабмина и ЦБ РФ над ростом экономики
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Правительство РФ работает в координации с Банком России в части макроэкономической политики, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, запись выступления которого опубликовала пресс-служба кабмина.

По словам его главы, соответствующие задачи решаются, чтобы обеспечить сбалансированный рост с низкой безработицей и умеренной инфляцией. «Отработан целый ряд механизмов, активно выстраиваем экономику предложения», — сказал Мишустин на стратегической сессии по реализации макроэкономической политики для устойчивого роста.

«Фундамент создан. Наша экономика продемонстрировала уверенную динамику в отличие от государств, которые были инициаторами антироссийских санкций», – подчеркнул председатель правительства. Он отметил, что сейчас в стране важно предпринять все необходимые действия для обеспечения макроэкономической устойчивости.

В декабре о важности скоординированных действий кабмина и регулятора для борьбы с ростом цен заявил президент России Владимир Путин. «Подчеркну, это не призыв, не пожелание, а, думаю, прямое руководство к действию», — цитировало его РИА Новости.

В свою очередь глава Центробанка заверяла, что координация работы регулятора с правительством сейчас «не менее тесная, чем в 2020 году и в 2022 году». По словам главы Минфина Антона Силуанова, кабмин «находится с ЦБ в полном взаимодействии при формировании как бюджета, так и основных направлений ДКП (денежно-кредитной политики)».

До этого, на фоне критики по поводу высокой ключевой ставки в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) начали обсуждать предложение дать правительству больше полномочий в ДКП, в частности обязав Центробанк согласовывать с кабмином стратегический документ путем подготовки официального отзыва.

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