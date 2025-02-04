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13:28, 4 февраля 2025Забота о себе

Назван указывающий на серьезную болезнь симптом простуды

Онколог Чоу: Постоянная боль в горле может указывать на рак пищевода
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Боль в горле, которая не проходит дольше трех недель, может указывать на злокачественную опухоль пищевода, предупредил онколог Джейсон Чоу. Как отличить симптом обычной простуды от серьезной болезни, он рассказал Daily Mirror.

Чоу отметил, что обычно горло перестает болеть само по себе. Если же дискомфорт становится постоянным, появляются боль или жжение при глотании и неприятное ощущение за грудиной, он посоветовал обратиться к врачу, так это может быть симптомом рака пищевода. Также, по мнению врача, стоит встревожиться при хронической изжоге или повторяющихся приступах рвоты. Еще одним опасным симптомом он назвал стул черного цвета.

Онколог отметил, что главная проблема со всеми перечисленными симптомами заключается в том, что, как правило, они появляются на поздних стадиях рака. Пока опухоль небольшая, люди не испытывают проблем со здоровьем или списывают недомогание на проблемы с желудочно-кишечным трактом, уточнил врач.

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