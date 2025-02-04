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15:03, 4 февраля 2025Бывший СССР

В России ответили на сообщения о планах ВСУ повторить сценарий Курской области

Сенатор Джабаров: ВСУ не повторят сценарий Курской области под Белгородом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут повторить сценарий Курской области под Белгородом, убежден первый зампред комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Таким образом сенатор в беседе с «Лентой.ру» ответил на сообщения о соответствующих планах украинской армии.

Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук подполковник Олег Иванников предположил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут планировать удар по Белгородской области. По мнению эксперта, Украина может готовиться к атаке, сопоставимой с оккупацией части Курской области.

«Эта сфера входит в задачи нашего Генштаба и военной разведки и других ведомств. Наверняка эта информация известна нашему руководству, и я не думаю, что у ВСУ получится то же, что получилось в Курске, когда внезапно произошел прорыв границы и ВСУ вошли на территорию части Курской области», — отметил Джабаров.

Мы готовимся к подобным шагам и будем бдительны. (...) В их попытке любой ценой заручиться поддержкой [президента США Дональда] Трампа и улучшить свои позиции перед началом переговоров они обречены на провал

Владимир Джабаровпервый зампред комитета Совета Федерации

3 февраля сообщалось об обострении боевой обстановки в Курской области, где с августа 2024 года продолжаются бои с вторгшимися на территорию региона подразделениями ВСУ.

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