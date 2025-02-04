В России ответили на сообщения о планах ВСУ повторить сценарий Курской области

Сенатор Джабаров: ВСУ не повторят сценарий Курской области под Белгородом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут повторить сценарий Курской области под Белгородом, убежден первый зампред комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Таким образом сенатор в беседе с «Лентой.ру» ответил на сообщения о соответствующих планах украинской армии.

Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук подполковник Олег Иванников предположил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут планировать удар по Белгородской области. По мнению эксперта, Украина может готовиться к атаке, сопоставимой с оккупацией части Курской области.

«Эта сфера входит в задачи нашего Генштаба и военной разведки и других ведомств. Наверняка эта информация известна нашему руководству, и я не думаю, что у ВСУ получится то же, что получилось в Курске, когда внезапно произошел прорыв границы и ВСУ вошли на территорию части Курской области», — отметил Джабаров.

Мы готовимся к подобным шагам и будем бдительны. (...) В их попытке любой ценой заручиться поддержкой [президента США Дональда] Трампа и улучшить свои позиции перед началом переговоров они обречены на провал Владимир Джабаров первый зампред комитета Совета Федерации

3 февраля сообщалось об обострении боевой обстановки в Курской области, где с августа 2024 года продолжаются бои с вторгшимися на территорию региона подразделениями ВСУ.