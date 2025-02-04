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08:00, 4 февраля 2025Из жизни

Порноактриса зареклась заниматься сексом после встречи со спавшей с тысячей мужчин моделью

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: @schoolofsensuality_

Бывшая порноактриса Кэти Бамптон считает, что порномодель Бонни Блю, переспавшую с тысячей мужчин за 12 часов, ждут проблемы. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Бамптон хорошо знакома с Бонни Блю и в конце 2023 года снималась с ней в порно. Она считает, что, затевая секс с тысячей мужчин, Бонни Блю хотела всех превзойти. По словам Бамптон, как бывшая спортсменка она прекрасно понимает такое желание. «Но проработав много лет в порноиндустрии и покинув ее после всего этого, я также понимаю, что Бонни придется дорого за это заплатить», — говорит она.

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По мнению Бамптон, через пару лет Бонни почувствует, что растеряла прежнюю уверенность в себе, чувство собственного достоинства и умение поддерживать отношения. Сама Бамптон после завершения порнокарьеры перебралась на таиландский остров Самуй и зареклась заниматься сексом, пока не найдет мужчину, достойного стать отцом ее детей.

Ранее сообщалось, что Бонни Блю удалось заняться сексом с 1057 мужчинами за 12 часов и таким образом поставить мировой рекорд. Каждому из них порномодель уделяла не более 41 секунды. «Это был просто какой-то конвейер», — рассказывала она позднее.

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