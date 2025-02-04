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17:24, 4 февраля 2025Мир

Ракетоносцы России выполнили полет недалеко от Норвегии

Минобороны: Два ракетоносца России выполнили плановый полет недалеко от Норвегии
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили плановый полет недалеко от Норвегии над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минобороны России.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила более 4 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 Воздушно-космических сил и Су-33 Военно-морского флота», — отмечается в заявлении оборонного ведомства.

Дополнительно уточняется, что ракетоносцы России сопровождались также и истребителями иностранных государств на ряде участков. В Минобороны подчеркнули, что полет был проведен в плановом порядке в строгом соответствии нормам международного права по использованию воздушного пространства.

24 сентября прошлого года стратегические ракетоносцы Ту-95МС ВКС России выполнили плановый полет вблизи побережья Аляски. Полет длился более 11 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ.

В Минобороны подчеркнули, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана.

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