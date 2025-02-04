Разлучивший «многодетную семью» с сыном россиянин объяснил свой поступок

В Уфе задержали похитителя фигуры ребенка с памятника многодетной семье

В Уфе задержали россиянина, похитившего фигуру ребенка из скульптуры, посвященной многодетной семье. Об этом сообщает «РИА Новости».

Мужчина объяснил поступок тем, что хотел поправить положение фигуры. «Ну я вот так обнял его, решил поправить, а он на штыре криво стоял и у меня в руках остался, у меня паника», — заявил он.

Нарушитель добавил, что ему стыдно за содеянное.

Ранее сообщалось, что уфимец украл часть скульптуры рядом с торговым центром «Мир» 29 января. Камеры засняли, как он отнес мальчика в соседний двор, а после попытался закопать в снегу. Фигуру позже обнаружили жильцы одного из местных домов.