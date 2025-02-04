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05:30, 4 февраля 2025Путешествия

Российская тревел-блогерша раскрыла свой главный страх во время поездки в Мексику

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Jair Cabrera Torres / Globallookpress.com

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Мексике и раскрыла свой главных страх во время поездки. Историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По ее словам, речь идет о бродячих собаках, которые часто ведут себя агрессивно и непредсказуемо. От таких стай никуда не скрыться на улицах, пожаловалась она.

«Стоит сделать только шаг, как слышишь рык, от которого кровь стынет в жилах», — заметила россиянка.

Ранее эта же тревел-блогерша описала бесящие ее особенности менталитета мексиканцев. В частности, она обратила внимание на их непунктуальность и чрезмерную общительность.

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