Российская тревел-блогерша раскрыла свой главный страх во время поездки в Мексику

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Мексике и раскрыла свой главных страх во время поездки. Историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По ее словам, речь идет о бродячих собаках, которые часто ведут себя агрессивно и непредсказуемо. От таких стай никуда не скрыться на улицах, пожаловалась она.

«Стоит сделать только шаг, как слышишь рык, от которого кровь стынет в жилах», — заметила россиянка.

Ранее эта же тревел-блогерша описала бесящие ее особенности менталитета мексиканцев. В частности, она обратила внимание на их непунктуальность и чрезмерную общительность.

