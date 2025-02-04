Слуцкий: В Китае красивыми считаются очень худые и максимально белые женщины

Российский тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал о специфических стандартах женской красоты в Китае. Он высказался на эту тему в эфире программы «Шоу Воли», выпуск доступен на Rutube.

По словам тренера, в Китае красивыми считаются очень худые и максимально белые женщины. «То есть, когда там наступает лето, а там ужас какая жара, они все закрыты, только одни глаза видно», — отметил Слуцкий.

Специалист также ответил на вопрос, считается ли он красивым в Китае. «Я даже там не считаюсь красивым человеком. Но высокий рост у них в почете», — заявил тренер.

Слуцкий тренирует «Шанхай Шэньхуа» с января прошлого года. В дебютном сезоне он завоевал с командой Суперкубок Китая и стал вице-чемпионом страны.

