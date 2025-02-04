SpaceX провела второй за февраль запуск Starlink

Компания SpaceX провела второй за февраль запуск спутников Starlink

Компания SpaceX провела второй за февраль запуск спутников системы Starlink. Об этом сообщает издание Spaceflight Now.

Пуск ракеты Falcon 9 с 21 космическим аппаратом Starlink состоялся с базы Космических сил США на мысе Канаверал в штате Флорида сегодня, 4 февраля, в 13:15 московского времени. Первая ступень носителя с бортовым номером 1069 примерно через полчаса совершила успешную посадку на морскую платформу Just Read the Instructions.

Изначально носитель со спутниками в рамках миссии Starlink 12-3 должен был стартовать 3 февраля.

Первый в месяце запуск Falcon 9 со Starlink состоялся 1 февраля с базы Вандерберг в Калифорнии.