Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:06, 4 февраля 2025Наука и техника

SpaceX провела второй за февраль запуск Starlink

Компания SpaceX провела второй за февраль запуск спутников Starlink
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Joshua Conti / Us Space / Globallookpress.com

Компания SpaceX провела второй за февраль запуск спутников системы Starlink. Об этом сообщает издание Spaceflight Now.

Пуск ракеты Falcon 9 с 21 космическим аппаратом Starlink состоялся с базы Космических сил США на мысе Канаверал в штате Флорида сегодня, 4 февраля, в 13:15 московского времени. Первая ступень носителя с бортовым номером 1069 примерно через полчаса совершила успешную посадку на морскую платформу Just Read the Instructions.

Изначально носитель со спутниками в рамках миссии Starlink 12-3 должен был стартовать 3 февраля.

Первый в месяце запуск Falcon 9 со Starlink состоялся 1 февраля с базы Вандерберг в Калифорнии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Высокопоставленный чиновник погиб в Карелии. В его кабинете нашли записку

      Исключенный из реестра иноагентов российский блогер признался в пересадке волос

      Рада установила антирекорд посещаемости заседаний

      Рядом с атакованным школьным автобусом в Запорожской области нашли части БПЛА

      При атаке ВСУ по домам в приграничье три россиянки получили ранения

      Власти региона России объявили о приведении в готовность системы ПВО

      Эрдоган принял нового президента Сирии

      Дворкович ответил на призыв Карлсена оставить пост президента ФИДЕ

      Брэд Питт решил обратиться за помощью к Анджелине Джоли впервые за восемь лет

      На Украине предрекли коллапс из-за проблем с отсрочками от мобилизации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше