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13:50, 4 февраля 2025Из жизни

Свинья родила плачущего как человеческий младенец детеныша-мутанта

На Филиппинах родился поросенок-мутант, плачущий как человеческий младенец
Юлия Юткина
Юлия Юткина

На Филиппинах родился поросенок-мутант без рыла и глаз. Об этом пишет Jam Press.

Необычного детеныша заметил Альфредо Кардинас-младший — хозяин свиньи. Мутант стал четвертым поросенком в помете из восьми. Все его братья и сестры оказались полностью здоровы.

Кардинас-младший снял странного поросенка на видео. На нем видно, что с деформированной головы детеныша свисает странный кожный нарост. У него есть уши, но они завернуты назад. Кардинас-младший рассказал, что в какой-то момент поросенок закричал. По словам владельца свиньи, этот звук испугал его, потому что напомнил плач человеческого младенца.

Поросенку-мутанту удалось прожить всего четыре часа. Кто-то предположил, что детеныш стал результатом скрещивания свиньи с другим животным, возможно, даже человеком, однако местный ветеринар Кристин Хоуп Деджадена опровергла эту теорию.

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Согласно другому врачу, поросенок Кардинаса-младшего родился с голопрозэнцефалией. Эта патология выражается в отсутствии разделения мозга на полушария. По его мнению, на развитие поросенка повлияли какие-то химические вещества.

По словам Кардинаса-младшего, эта свинья не первый раз рожает детеныша с аномалией. Когда-то у нее на свет появился поросенок, на спине которого были наросты, напоминающие крылья.

Ранее сообщалось, что в деревне в штате Уттар-Прадеш, Индия, на свет появился козленок-мутант. У него сросшиеся глаза — в одной глазнице две радужки и два расплывшихся зрачка — и покрытый шерстью кожный нарост посередине лба. Челюсть козленка так деформирована, что он может высовывать язык только набок.

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