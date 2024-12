Козленок-мутант со сросшимися глазами и наростом на лбу родился в деревне

В Индии родился козленок со сросшимися глазами и кожным наростом на лбу

В деревне в штате Уттар-Прадеш, Индия, на свет появился козленок-мутант. Об этом сообщает Need To Know.

Странного детеныша родила коза деревенского жителя Шера Сингха. У него сросшиеся глаза — в одной глазнице две радужки и два расплывшихся зрачка — и покрытый шерстью кожный нарост посередине лба. Челюсть козленка так деформирована, что он может высовывать язык только набок.

Козленок не может питаться самостоятельно, поэтому его отпаивают молоком. Местные жители стали приходить к Сингху, чтобы посмотреть на то, как это происходит.

Жуткий внешний вид козленка объясняется редким заболеванием этмоцефалией. Оно может быть вызвано генетическими мутациями, воздействием различных токсинов и инфекцией. Болезнь матери во время беременности также может привести к развитию этмоцефалии.

Как отмечает издание, обычно сельскохозяйственные животные с подобной патологией не живут долго, поскольку она негативно влияет на важнейшие функции организма. Таким детенышам сложно питаться и дышать.

Ранее сообщалось, что в Индии родился козленок со сросшимися глазами, которого приняли за инопланетянина. Предполагается, что животное появилось на свет с циклопией.