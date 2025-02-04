Убытки Райффайзенбанка из-за суда в России подсчитали

РБК: В IV квартале 2024 года убыток Райффайзенбанка составил 240 миллионов евро

Чистый убыток Райффайзенбанка в 2024 году составил 240 миллионов евро. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет материнской структуры банка — австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI).

Отмечается, что такой статистики не было ни в период пандемии коронавируса, ни в кризисный 2022 год. Убытки, как предполагается, стали результатом создания дополнительных резервов на 840 миллионов евро для покрытия возможных потерь по судебному иску в России. Разбирательство посвящено спору МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед», строительного концерна Strabag с группой Raiffeisen (ответчиком по делу выступает российская «дочка» — Райффайзенбанк).

Ранее сообщалось, что арбитражный суд Калининградской области решил, что Райффайзенбанк должен выплатить почти 200 миллиардов рублей по иску компании «Распериа».

До этого суд отказал данному банку в снятии ареста с его акций.