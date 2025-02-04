Жильцы дома в российском городе пожаловались на замерзшую канализацию

Жильцы дома в Салехарде пожаловались, что у них замерзла канализация

Жильцы одного из многоквартирных домов в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) пожаловались, что у них замерзла канализация. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание URA.RU.

Речь идет о деревянном доме, расположенном по адресу улица Северная, 6/2. На снимке, сделанном жильцами, можно увидеть крупную льдину, застывшую под домом.

По словам собственницы одной из квартир, на протяжении недели в доме отсутствовала вода, при этом управляющая компания не справлялась и не справляется с заявками. «У нас не было неделю воды, с УК вызывали слесаря — он ничего не мог сделать несколько дней, затем соседка вызвала частного мастера — вода пошла. А когда мы залезли под дом, увидели такую картину — все застыло», — посетовала женщина. Она добавила, что износ дома, признанного аварийным в 2020 году, составляет 60 процентов. Расселить жильцов должны были до 2025 года, однако соответствующую дату отложили.

Накануне стало известно, что квартиры в городе Гремячинске затопило на фоне резкого потепления. На записи, сделанной местной жительницей, видно, как в одной из квартир с потолка тонкой струйкой капает вода, причем на потолке заметны разводы.