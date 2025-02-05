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18:01, 5 февраля 2025Мир

Аргентина по примеру Трампа решила выйти из одной международной организации

Reuters: Аргентина выйдет из Всемирной организации здравоохранения
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Аргентина намерена выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Мануэль Адорни, передает Reuters.

«Аргентина больше не будет частью Всемирной организации здравоохранения. Аргентинский лидер Хавьер Милей приказал главе МИД республики Херардо Вертейну вывести страну из организации "из-за глубоких разногласий" относительно того, как ВОЗ справилась с пандемией COVID-19», — сообщил Адорни.

21 января президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Причиной такого решения администрация Трампа назвала «неправильное отношение к пандемии COVID-19» и другие глобальные кризисы в области здравоохранения. Кроме того, в Белом доме сочли ВОЗ неспособной пойти на реформы и продемонстрировать независимость от политического влияния.

24 января стало известно, что Аргентина хочет вслед за США выйти из Парижского соглашения по климату.

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