Два американских истребителя совершили экстренную посадку в Японии

Два истребителя F-35 Военно-воздушных сил (ВВС) США совершили экстренную посадку в аэропорту Мацуяма японской префектуры Эхимэ на острове Сикоку. Об этом сообщило издание Ehime Online.
Уточняется, что решение совершить вынужденную посадку было принято из-за нехватки топлива у военных самолетов. О пострадавших не сообщается.
Инцидент повлиял на работу аэропорта. По данным издания, гражданскому рейсу из Осаки пришлось ждать посадки в течение 13 минут.
В 2023 году два американских истребителя F-16 приземлились в аэропорту Мияко-Симодзисима в южной префектуре Окинава. У одного из них, по данным местных военных, возникли неполадки с двигателем. В результате происшествия никто не пострадал.