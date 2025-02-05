Два американских истребителя совершили экстренную посадку в Японии

Два истребителя США F-35 совершили экстренную посадку на японском острове Сикоку

Два истребителя F-35 Военно-воздушных сил (ВВС) США совершили экстренную посадку в аэропорту Мацуяма японской префектуры Эхимэ на острове Сикоку. Об этом сообщило издание Ehime Online.

Уточняется, что решение совершить вынужденную посадку было принято из-за нехватки топлива у военных самолетов. О пострадавших не сообщается.

Инцидент повлиял на работу аэропорта. По данным издания, гражданскому рейсу из Осаки пришлось ждать посадки в течение 13 минут.

В 2023 году два американских истребителя F-16 приземлились в аэропорту Мияко-Симодзисима в южной префектуре Окинава. У одного из них, по данным местных военных, возникли неполадки с двигателем. В результате происшествия никто не пострадал.