Два японских автогиганта передумали объединяться

Nikkei: Nissan подумывает отказаться от объединения с Honda

Японский автогигант Nissan Motor Co. подумывает о том, чтобы отказаться от объединения с Honda Motor Co. Об этом сообщила японская газета Nikkei.

Оба автопроизводителя очень долго вели переговоры о слиянии бизнесов и создании единой холдинговой компании, листинг ценных бумаг которой был запланирован на август следующего года. Однако в последние несколько дней обе компании пересмотрели отношение к такой сделке.

В частности, Honda предложила Nissan стать ее дочерней компанией, с чем та категорически не согласилась. Как следствие, сделка, которая могла бы стать исторической для всего японского автопрома, вот-вот сорвется. С другой стороны, остается непонятно, как Nissan собирается поправить свое положение без помощи Honda.

Ранее появилось предположение, что идея Honda о превращении Nissan в дочернюю компанию говорит о том, что последняя не смогла успешно трансформировать свой бизнес. Между тем таково одно из условий запланированного слияния.

В прошлом году продажи Honda упали на 4,6 процента — до 3,8 миллиона единиц, а производство снизилось на 11 процентов. Продажи Nissan снизились на 0,8 процента — до 3,3 миллиона, а выпуск — на 8,7 процента.