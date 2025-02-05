Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Краснодар
1:0
Завершен
Динамо М
Winline Зимний Кубок РПЛ|Группа A
Локомотив
4:5
Завершен
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
3:8
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
2:1
Завершен
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Зенит
2:2
Завершен
ЦСКА
Winline Зимний Кубок РПЛ|Группа B
Аталанта
0:1
Завершен
Болонья
Кубок Италии|1/4 финала
Атлетико М
5:0
Завершен
Хетафе
Кубок Испании|1/4 финала
Бостон Брюинз
3:0
Завершен
Миннесота Уайлд
НХЛ — регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
6:3
Завершен
Флорида Пантерз
НХЛ — регулярный чемпионат
07:50, 5 февраля 2025Спорт

Эксперт дал советы по тренировкам после 40 лет

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Эбенезер Сэмюэл дал советы по тренировкам после 40 лет. Его слова приводит Men Today.

После сорока лет Сэмюэл рекомендовал тренироваться более комфортно в диапазоне от шести до восьми повторений с использованием легких весов. Также он обратил внимание на то, что после сорока метаболизм замедляется, поэтому критически важно не пренебрегать кардио- и кондиционирующей частью тренировок.

Особое внимание эксперт посоветовал уделить мышцам кора и мышцам ног, так как они помогают поддерживать позвоночник и стабилизировать тело при выполнении различных движений. Он подчеркнул, что благодаря развитым мышцам кора человек правильно держит осанку и реже получает травмы.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способы убрать живот после 40 лет. Для начала Ротач посоветовала делать разгибание бедра на полу. Также полезными упражнениями станут приседания, выпады, планка и ягодичный мост.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский намекнул на причастность украинских спецслужб к убийству Саркисяна. Он обвинил мужчину в гибели украинцев на Майдане

      Володин высказался о закрытии Агентства по международному развитию США

      Овечкин забросил шайбу в ворота Флориды на последней секунде

      Россиянам назвали предупреждающее запоры блюдо

      В России изменят правила репатриации

      Россиянам предсказали подорожание мебели

      Ганчев сообщил о зачистке Двуречной в Харьковской области от ВСУ

      Полиция ликвидировала сеть российских притонов и задержала 35 проституток

      Москвичам рассказали о погоде

      Эксперт дал советы по тренировкам после 40 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше