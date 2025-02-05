Эксперт дал советы по тренировкам после 40 лет

Фитнес-тренер Эбенезер Сэмюэл дал советы по тренировкам после 40 лет. Его слова приводит Men Today.

После сорока лет Сэмюэл рекомендовал тренироваться более комфортно в диапазоне от шести до восьми повторений с использованием легких весов. Также он обратил внимание на то, что после сорока метаболизм замедляется, поэтому критически важно не пренебрегать кардио- и кондиционирующей частью тренировок.

Особое внимание эксперт посоветовал уделить мышцам кора и мышцам ног, так как они помогают поддерживать позвоночник и стабилизировать тело при выполнении различных движений. Он подчеркнул, что благодаря развитым мышцам кора человек правильно держит осанку и реже получает травмы.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способы убрать живот после 40 лет. Для начала Ротач посоветовала делать разгибание бедра на полу. Также полезными упражнениями станут приседания, выпады, планка и ягодичный мост.