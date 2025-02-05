Фальшивые документы для убийц Дугиной оценили в батон хлеба

ТАСС: Изготовитель документов для убийц Дугиной получал по 50 рублей за подделку

Россиянин Андрей Сучков, изготовивший фальшивые документы для убийц российской журналистки Дарьи Дугиной, получал за каждую страницу подделки сумму, эквивалентную стоимости батона хлеба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Сам осужденный во время следствия рассказал, что изготовил свидетельство о регистрации транспортного средства на имя Юлии Зайко. При этом в его задачи входило вписывание в графические шаблоны текстовые данные, которые он получал от куратора через мессенджер. За каждую страницу фальшивки он получал вознаграждение в размере 50 рублей.

Ранее стало известно, что преступник, осужденный по делу о подрыве автомобиля с журналисткой Дарьи Дугиной, лишь из новостей узнал, для кого он делал поддельные документы. В судебных материалах, оказавшихся в распоряжении агентства, говорится, что злоумышленник изготовил фальшивые документы на машину, в которой перемещалась киллер — гражданка Украины Наталья Вовк.

Автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, был взорван 20 августа 2022 года на Можайском шоссе в Подмосковье. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой собирался ехать ее отец, философ Александр Дугин. Позже в ФСБ заявили, что взрыв спланировали украинские спецслужбы.