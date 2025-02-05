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18:54, 5 февраля 2025Спорт

Фетисов назвал идеальный период жизни в США

Депутат Фетисов назвал начало девяностых идеальным периодом жизни в США
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алена Бжахова / ТАСС

Двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал идеальный период жизни в США. Его слова приводит РИА Новости.

Фетисов назвал таким периодом конец восьмидесятых и начало девяностых. «Работать и жить, скорее всего, лучше было там. Доступ ко всему, что связано с обеспечением жизни. Недорогие продукты питания», — заявил он. По мнению депутата, свобода выбора позволяла сконцентрироваться на том, что было важным.

В 2022 году Фетисов рассказывал, что в США его травили и в прессе, и среди одноклубников. Он подчеркивал, что американцы были запуганы советскими атомными бомбами.

Фетисов играл в НХЛ с 1989-го по 1998 год. Он выступал за «Нью-Джерси Девилз», а также за «Детройт Ред Уингз», с которыми дважды выигрывал Кубок Стэнли.

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