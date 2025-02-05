Иностранный тренер поддержал изоляцию российского спорта

Исландский тренер Хергейрссон об отстранении россиян: Мне их совсем не жаль

Бывший тренер женской сборной Норвегии по гандболу Торир Хергейрссон поддержал изоляцию российского спорта. Его слова приводит Dagbladet.

По его мнению, россияне сами виноваты в том, что их команда, которую Хергейрссон назвал хорошей, не принимает участие в турнирах. «Мне их совсем не жаль. Им просто нужно начать вести себя хорошо, и тогда они вернутся. Я считаю, что их запрет абсолютно справедлив», — заявил исландский специалист.

Ранее глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда и кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Йохан Элиаш выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов к мировым турнирам в нейтральном статусе. Еще один претендент на пост главы МОК, глава олимпийского комитета Иордании принц Фейсал Аль-Хуссейн также допустил снятие ограничений с российского спорта.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от международных турниров. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.