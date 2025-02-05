Клубы НХЛ выступили за возвращение сборной России на молодежные чемпионаты мира

Руководители клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выступили за скорое возвращение сборной России на молодежные чемпионаты мира (МЧМ). Об этом сообщает ESPN.
По информации источника, боссы команд считают турниры важными с точки зрения работы скаутов. Отмечается, что после отстранения России от международных турниров скаутам стало сложнее следить за перспективными отечественными игроками.
О недопуске сборной России к ЧМ-2026 стало известно 4 февраля. Решение о допуске команды к Олимпиаде-2026 примет Международный олимпийский комитет (МОК) после выборов президента организации.
IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Впервые ограничения были введены в феврале 2022-го.