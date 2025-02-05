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НХЛ — регулярный чемпионат
17:46, 5 февраля 2025Спорт

Клубы НХЛ выступили за возвращение сборной России на молодежные чемпионаты мира

ESPN: клубы НХЛ выступили за возвращение сборной России на МЧМ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Lehtikuva / Roni Rekomaa / Reuters

Руководители клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выступили за скорое возвращение сборной России на молодежные чемпионаты мира (МЧМ). Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, боссы команд считают турниры важными с точки зрения работы скаутов. Отмечается, что после отстранения России от международных турниров скаутам стало сложнее следить за перспективными отечественными игроками.

О недопуске сборной России к ЧМ-2026 стало известно 4 февраля. Решение о допуске команды к Олимпиаде-2026 примет Международный олимпийский комитет (МОК) после выборов президента организации.

IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Впервые ограничения были введены в феврале 2022-го.

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