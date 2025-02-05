Мужчин предупредили о причинах отсутствия эякуляции при оргазме

Оргазм без эякуляции у мужчин — это не симптом заболеваний, однако при регулярном повторении он может свидетельствовать о развитии ряда серьезных патологий, заявила сексолог, директор центра семейного и сексуального образования Secrets Милана Соколова. Главные причины развития этого состояния она перечислила в разговоре «Ленте.ру».

Эксперт объяснила, что так называемый сухой оргазм сам по себе не патология. Однако если каждый половой акт не сопровождается эякуляцией, следует обратиться к врачу и выяснить причину этого сбоя в организме.

По словам Соколовой, причины отсутствия эякуляции могут быть физиологическими, психологическими и медикаментозными. К физиологическим она отнесла возрастные и гормональные изменения, преждевременное семяизвержение и ретроградную эякуляцию.

«При ретроградной эякуляции семенная жидкость не выходит через уретру наружу, а забрасывается в мочевой пузырь. Это происходит из-за нарушения работы мышц сфинктера, который должен закрывать доступ к мочевому пузырю во время полового контакта. Причинами этого состояния могут быть операции на предстательной железе, диабет, травмы позвоночника или прием некоторых лекарств», — объяснила сексолог.

Также, как отметила Соколова, важную роль в сексуальной функции мужчины играет его психологическое состояние.

Стресс, тревожность, депрессия или усталость значительно влияют на способность к нормальной эякуляции. В таких случаях сухой оргазм может быть временным явлением, которое пройдет при восстановлении эмоционального равновесия. Кроме того, в некоторых случаях мужчина может испытывать психологическое напряжение, связанное с ожиданием сексуального акта или стремлением к достижению оргазма. Из-за него процесс эякуляции будет нарушен, несмотря на наличие оргазма. Милана Соколова сексолог

Среди других причин сухих оргазмов эксперт выделила прием некоторых лекарств, в том числе антидепрессантов, нейролептиков, препаратов для терапии простатита или гипертонии, и хирургические вмешательства. «Операции на органах малого таза, предстательной железе, мочевом пузыре или позвоночнике могут нарушить нормальную работу нервных и мышечных структур, отвечающих за эякуляцию», — уточнила она.

Ранее хирург-уролог Марк Гадзиян рассказал о причинах преждевременной эякуляции. По его мнению, эякуляция может наступить до полового акта или в самом его начале из-за стресса или воспаления.