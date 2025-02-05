В России высказались о восстановлении отношений с Украиной после СВО

Сенатор Джабаров допустил восстановление отношений с Украиной после СВО

Россия восстановит отношения с Украиной после завершения специальной военной операции (СВО), полагает первый зампред комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру», комментируя последнее интервью украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее политик попросил у Запада ядерное оружие и ракеты. Свое требование он озвучил в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану.

«Честно говоря, мне уже смешно читать его интервью. Во-первых, он зачастил. Ни один глава государства, если таковым себя считает, так часто не общается с прессой, не дает интервью налево-направо. Во-вторых, у него уходит почва из-под ног. Он, видимо, перестал чувствовать уверенность, что американцы дальше будут его финансировать, обеспечивать оружием, и европейцы стали сомневаться, нужен ли он вообще и Украина сама по себе», — поделился сенатор.

Мы доведем СВО до конца (...) и, я думаю, что восстановим отношения с Украиной для того, чтобы и дальше развивать наши отношения Владимир Джабаров сенатор

В разговоре с британским журналистом Зеленский также заявил о том, что членство Украины в НАТО является гарантией ненападения Киева на Россию.

До этого он называл украинскую армию бонусом для НАТО. По словам политика, вступление Украины в НАТО станет самым дешевым вариантом помощи Киеву и позволит укрепить геополитические позиции Трампа.

