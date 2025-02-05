Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:31, 5 февраля 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о восстановлении отношений с Украиной после СВО

Сенатор Джабаров допустил восстановление отношений с Украиной после СВО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Россия восстановит отношения с Украиной после завершения специальной военной операции (СВО), полагает первый зампред комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру», комментируя последнее интервью украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее политик попросил у Запада ядерное оружие и ракеты. Свое требование он озвучил в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану.

«Честно говоря, мне уже смешно читать его интервью. Во-первых, он зачастил. Ни один глава государства, если таковым себя считает, так часто не общается с прессой, не дает интервью налево-направо. Во-вторых, у него уходит почва из-под ног. Он, видимо, перестал чувствовать уверенность, что американцы дальше будут его финансировать, обеспечивать оружием, и европейцы стали сомневаться, нужен ли он вообще и Украина сама по себе», — поделился сенатор.

Мы доведем СВО до конца (...) и, я думаю, что восстановим отношения с Украиной для того, чтобы и дальше развивать наши отношения

Владимир Джабаровсенатор

В разговоре с британским журналистом Зеленский также заявил о том, что членство Украины в НАТО является гарантией ненападения Киева на Россию.

До этого он называл украинскую армию бонусом для НАТО. По словам политика, вступление Украины в НАТО станет самым дешевым вариантом помощи Киеву и позволит укрепить геополитические позиции Трампа.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Пятеро российских срочников погибли в блиндаже под Белгородом. Что с ними произошло?

      В Кремле рассказали об интенсивности контактов между Россией и США

      Назван купивший больше всего золота Центробанк

      В Кремле анонсировали встречу Путина с главой Курской области

      В НХЛ высказались об участии россиян в Олимпиаде-2026

      В Кремле оценили заявления Зеленского о переговорах

      Россиянка вынесла из кассы кондитерской фабрики 36 миллионов рублей и пошла под суд

      Россиянин избил женщину за вопрос о породе собаки

      Китай собрался надавить на Apple

      МИД Китая отреагировал на идею Трампа переселить жителей сектора Газа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше