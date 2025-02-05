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05:53, 5 февраля 2025Спорт

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 16 шайб

Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки в НХЛ до 16 голов
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ed Clemente / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Российский нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 878-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

39-летний нападающий отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата против «Флориды Пантерз». Он забросил шайбу за 0,1 секунды до конца игры в пустые ворота соперника. «Кэпиталз» одержали победу со счетом 6:3.

Данная шайба позволила Овечкину сократить отставание от рекорда результативности в НХЛ, принадлежащего канадцу Уэйну Гретцки. Для повторения рекорда лидеру «Вашингтона» осталось отличиться еще 16 раз.

Ранее главный тренер клуба НХЛ «Виннипег Джетс» Скотт Арниел оценил бросок Овечкина в очной встрече. «Этот бросок… Я уже видел его раньше. Это было очень быстро, и, очевидно, [вратарь Коннор] Хеллибайк не успел среагировать на него», — заявил Арниел.

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