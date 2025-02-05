Польшу обязали выплатить штраф за несоответствие законов правилам ЕС

Суд ЕС подтвердил, что обязал Польшу выплатить штраф в 320 миллионов евро

Суд Европейского союза (ЕС) подтвердил, что обязал Польшу выплатить штраф в 320 миллионов евро за отказ привести свое законодательство в соответствие с правилами ЕС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

«Суд ЕС подтверждает, что Польша должна выплатить 320 200 000 евро в качестве штрафов, наложенных судом», — сообщается в документе.

В 2023 году суд ЕС признал Польшу виновной в нарушении прав граждан из-за принятия законов, увеличивающих зависимость судей от властей. Варшава предпринимала попытки добиться отмены или уменьшения штрафов за 2022 и 2023 годы, наложенные на нее в связи с отказом своевременно подчиниться решению суда. Суд ЕС отклонил иск Польши.

Ранее члены Европейского парламента (ЕП) от Франции Фабрис Леджери и Жан-Поль Гарро жестко осудили миграционную политику премьер-министра Польши Дональда Туска и его намерения препятствовать въезду мусульман в Евросоюз.