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18:16, 5 февраля 2025Интернет и СМИ

Познер раскритиковал идею запретить в России продажу алкоголя до 21 года

Журналист Познер раскритиковал идею запретить в РФ продажу алкоголя до 21 года
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Известный журналист и телеведущий Владимир Познер оценил предложение председателя Следственного комитета России (СК РФ) Александра Бастрыкина запретить в стране продажу алкоголя людям младше 21 года. Его слова передает издание «Абзац».

Познер раскритиковал идею запретить продажу алкоголя до 21 года, назвав ее неэффективной. «Меня гораздо больше заботит вопрос, почему пьют так много, почему такой высокий уровень алкоголизма. На мой взгляд, за счет таких методов не удастся добиться перелома», — выразил мнение журналист. Он подчеркнул, что проблема алкоголизма «серьезная и совершенно не новая».

Телеведущий добавил, что считает попытки решать любые проблемы путем запретов нерабочими.

Ранее инициативу Бастрыкина прокомментировали в Госдуме. Депутат Леонид Огуль поддержал идею о запрете продажи алкоголя до 21 года при условии, если мера будет работать.

О том, что глава СК РФ предложил запретить продажу алкоголя людям младше 21 года, сообщалось ранее 5 февраля. По мнению Бастрыкина, это поможет избежать алкоголизма среди молодежи.

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