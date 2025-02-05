Россиян предостерегли от смертельно опасной привычки при приеме лекарств

Врач Тен: Лекарства с истекшим сроком годности могут навредить печени и почкам

Прием просроченных лекарств опасен для здоровья, предупредила терапевт Зарема Тен. От смертельно опасной привычки при приеме лекарств врач предостерегла россиян в беседе с NEWS.ru.

По словам терапевта, прием обезболивающих препаратов с ибупрофеном и парацетамолом с истекшим сроком годности способен нанести вред печени и почкам. Опасно также принимать антибиотики с истекшим сроком годности, так как они теряют эффективность и провоцируют развитие резистентности бактерий, а это делает лечение инфекций более сложным.

Вакцины и сыворотки после окончания срока годности полностью теряют иммуногенность, повышая риск заражения, добавила врач. Она подчеркнула, что особую опасность представляют просроченные лекарства с нитроглицерином для лечения сердечно-сосудистой системы, так как они могут привести к резкому падению давления и аритмии.

Ранее Тен предупредила о последствиях экстремального похудения. По ее словам, при стремительной потере веса, особенно если оно сопровождается дефицитом белка и низким уровнем физической активности, организм начинает использовать мышечную ткань в качестве источника энергии.