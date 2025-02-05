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09:01, 5 февраля 2025Ценности

Российские мужчины оказались щедрее женщин на День святого Валентина

Авито: Российские мужчины потратятся ко Дню святого Валентина больше женщин
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Maxbelchenko / Shutterstock / Fotodom

Российские мужчины оказались щедрее женщин в вопросе покупки подарка на День святого Валентина. К такому выводу пришли аналитики «Авито», исследование которых попало в распоряжение «Ленты.ру».

Согласно опросу, в среднем порядка 37 процентов респондентов не считает День святого Валентина праздником, а 14 процентов все же предпочитают отмечать его. Опрошенные в среднем готовы потратить на презент 7500 рублей. При этом мужчины оказались более щедрыми: в среднем они выделяют на подарок 8600 рублей, а женщины — 6400 рублей.

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Выяснилось, что почти треть (30 процентов) россиян собираются подарить на День всех влюбленных романтический ужин. В то же время женщины в основном планируют вручить своему партнеру парфюм (23 процента против 16 процентов мужчин). Мужчины, в свою очередь, в большинстве своем собираются дарить цветы (36 процентов), ювелирные украшения или бижутерию (20). Также среди популярных подарков — деликатесы и сладости (10), гаджеты (10), подарочные карты (8) и путешествие или выходные вдвоем (8).

В декабре 2024 года аналитики раскрыли сумма трат российских мужчин на подарки в качестве извинений.

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