Следователи оценили прозвучавшую на ток-шоу информацию о матери отравившихся детей

СК опроверг сведения, что мать из Красной Сопки хотела отравить своих детей

Следователи не обнаружили данные, свидетельствующие о намерении или желании матери отравившихся детей из поселка Красная Сопка в Красноярском крае расправиться с ними. Об этом ТАСС заявили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

На ток-шоу, прошедшем в эфире федерального канала, блогер Диана Пегас выдвинула версию о том, что женщина искала в интернете информацию, как отравить свою семью, однако ее слова не соответствуют действительности.

В СК пояснили, что на первоначальном этапе расследования криминалисты изъяли телефоны всех членов семьи, изучили их содержимое, в том числе удаленную информацию. Никаких запросов о том, как отравить всю семью, не было обнаружено.

3 февраля сообщалось, что следователи предъявили окончательное обвинение отцу четверых детей, которые отравились средством от насекомых. По данным следствия, 20 сентября 2024 года он обработал помещение дома инсектицидным средством, а затем, не соблюдая рекомендаций, пустил детей внутрь для приема пищи и ночлега. Утром все члены семьи, включая четверых несовершеннолетних, обратились в больницу с признаками отравления. Дети не выжили.

Позже семья потеряла пятого ребенка, родившегося уже после трагедии. Младенец захлебнулся рвотными массами.