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22:49, 5 февраля 2025Мир

Совбез ООН проведет два заседания по Украине

Полянский: СБ ООН проведет заседания по Украине 17 и 24 февраля
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Совет Безопасности (Совбез, СБ) Организации Объединенных Наций проведет два заседания по Украине. Они пройдут 17 и 24 февраля по инициативе России и Запада соответственно. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

По его словам, Запад хочет приурочить заседание к третьей годовщине начала специальной военной операции (СВО). В свою очередь, Россия запросила заседание в десятилетнюю годовщину принятия Минского комплекса мер.

«Это будет хорошим поводом поговорить о провале превентивной дипломатии из-за действий западных спонсоров киевского режима, готовивших его, как мы сегодня знаем, к войне с Россией. Постараемся подобрать и интересного докладчика», — написал Полянский.

Ранее Полянский сообщил, что представители США и России не проводили встреч по вопросу урегулирования конфликта на Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

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