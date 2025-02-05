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12:18, 5 февраля 2025Мир

Трамп счел Украину хорошим местом для недвижимости

WSJ: Трамп счел Украину хорошим местом для проектов в области недвижимости
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Президент США Дональд Трамп счел Украину хорошим местом для развития проектов в области недвижимости и заявил об этом в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Этой осенью [2024 года] он также сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Украина была бы хорошим местом для развития недвижимости», — утверждается в публикации.

По данным издания, американский лидер в этом контексте обратил особое внимание на Одессу. В материале отмечается, что Трамп часто рассуждает о внешней политике «в терминах недвижимости». В частности, он также заявил в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, что сектор Газа является «первоклассной недвижимостью».

Ранее Нетаньяху подарил президенту США позолоченный пейджер в память об операции по подрыву взрывных устройств у «Хезболлы».

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